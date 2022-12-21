Konya Devlet Tiyatrosu "Kuru Gürültü" oyununu sahneleyecek

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KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu "Kuru Gürültü" oyununu seyirciyle buluşturacak.



William Shakespeare'in yazdığı, çevirisini Sevgi Sanlı'nın yaptığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği oyunun dekoru Hasan Yavuz, kostüm tasarımı ise Tuğçe Özdemir'e ait.

Oyun, yarın ve 23 Aralık Cuma saat 20.00, 24 Aralık Cumartesi 15.00 ve 20.00'de izlenebilecek.



Çocuk seyirci de "Kurbağa Vırak" ile tiyatro salonlarında olacak. Kutay Akbal'ın yazdığı, Özgür Baş'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, maceralı orman yolculuğunu ve oyuncakların hikayesini konu alıyor.

"Kurbağa Vırak", 27 Aralık Salı ve 28 Aralık Çarşamba saat 11.00 ve 14.00'te sahnelenecek.

- Konya Şehir Tiyatrosu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sahnesinde "Amak-ı Hayal" oyununu beğeniye sunacak.

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin kaleme aldığı, Mustafa Uzman'ın yönettiği oyunda, hayatın anlamını sorgulayan Raci ve onun varoluşsal arayışı izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, 23 Aralık saat 19.00, 24 Aralık 14.00 ve 19.00'da sahnelenecek.

Eyüp Toru'nun yazdığı müzikli çocuk oyunu "Pati Kardeşliği" ise 27 Aralık saat 10.30 ve 13.30'da izlenebilecek.



Oyun, artık kullanılmayan ıssız ve boş bir çocuk parkında yiyecek arayan kedi ve köpeklerin dostluklarını, parkta onları istemeyen insanlara karşı dayanışmalarını anlatıyor.





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