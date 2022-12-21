Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Konya'da protesto edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Genç Hareket Konya İl Başkanlığı ve Selçuk Üniversitesi öğrenci toplulukları Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterdi.



Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi'nin bahçesinde toplanan ve ellerinde dövizler taşıyan grup, Çin yönetimi aleyhine slogan attı.

Genç Hareket İl Başkanı Celil Yiğit, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin 73 yıldır Çin işgali altında olduğunu, işgalin zulüm ve işkencelerle sürekli yeni bir boyut kazanarak devam ettiğini söyledi.

Yiğit, "2016'dan bu yana yaklaşık 3 milyon Uygur kardeşimiz toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Bugün soykırımla beslenen Çin devleti, 'Sıfır kovid' politikası adı altında birçok insanı evlere kilitleyerek ölüme terk etti." diye konuştu.



Yapılan zulümler karşısında hiçbir zaman tepkisiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını vurgulayan Yiğit, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne kıvılcım düşse Türkiye'de insanların içine ateş düştüğünü kaydetti.



Açıklamanın ardından slogan atarak yürüyüş yapan grup, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.