Konya'da Sportif Yetenek Taraması Ve Spora Yönlendirme Programı Bilgilendirme toplantısı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" protokolü çerçevesinde okul müdürleriyle beden eğitimi öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle yapılan iş birliğinin en verimli şekilde öğrencilere yansıması, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması ve yarınların milli sporcularına şimdiden yatırımda bulunulması amacıyla düzenlenen toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise okullarda var olan potansiyelin ortaya çıkarılmasıyla geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi, her öğrencinin en az bir spor dalında lisanslı spor yapması noktasında beden eğitimi öğretmenlerine ve okul müdürlerine çok görev düştüğünü kaydetti.





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