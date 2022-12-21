Konya'da Bilgehane öğrencilerine ney anlatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler, kentin önde gelen ney ustalarından Neyzen Ali Erol'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Bilgehanesi'nde eğitim gören öğrencilerin, ney ustası Neyzen Ali Erol'dan bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Erol, bu mesleğe çocuk yaşlarında başladığını, neyi hayatında ilk kez bir öğretmeninde gördüğünü ve o zaman ortaya çıkan ilgisinin kendisini buralara taşıdığını öğrencilere anlattı.​​​​​​​

Öğrencilerin, neyden çok etkilendikleri belirtilen açıklamada, ney ustası Erol'a kendilerine verdikleri bilgi için teşekkür ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.