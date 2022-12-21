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KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan kişinin polisten kaçarken yaptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

İlçe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan bir polis memuru, ehliyetine el konulan oğlu Ahmet A'nın (24), otomobiliyle il merkezine doğru seyir halinde olduğunu meslektaşlarına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında, Ahmet A, Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Lale Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Y.A. (17), A.S. (17), H.Z. (17) ve S.K. (19) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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