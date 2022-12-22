Kulu'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak otomobilden poşet içerisinde bulunan uyuşturucu atarak kaçan şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri Ankara-Konya kara yolu üzerinde şüphelendikleri 42 M 3980 plakalı otomobili durdurmak istedi.



Dur ihtarına uymayan şüpheliler otomobil içerisinden yol kenarına bir poşet atarak kaçtı.



Belli bir süre sonra otomobili terk eden şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında M.Y, R.Ö ve R. P. olduğu tespit edilen üç zanlı farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Yol kenarına atılan poşet içerisinde 10 kutu uyuşturucu hap çıktığı öğrenilirken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.