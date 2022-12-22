İzlediği haberden etkilenerek başladığı el sanatının ustası oldu

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya'da yaşayan 34 yaşındaki Ahmet Osmanlı, 2,5 yıl önce bir haberden esinlenerek başladığı sanatında, pirinç tanesine Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Korece yazı yazıyor.

Osmanlı, eşiyle izlediği bir haberde sanatçının pirince yazı yazmasından etkilenerek, "Acaba biz de yapabilir miyiz?" düşüncesiyle harekete geçti.

Gerekli araştırmaları yaparak, kullanacağı malzemeleri temin eden Osmanlı, kendi çabasıyla ilk isimleri yazmaya başladı.

Yaptığı eserlerin beğeni kazanmasıyla sergilere de katılan Osmanlı, sanatında ilerlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

- "Deneyerek, zorlayarak daha uzun kelimeler yazmaya başladım"

Osmanlı, AA muhabirine, yazıları pirinç tanelerine tek nefeste ve dikkatle yazarak bir süre kurumaya bıraktığını söyledi.

Daha sonra pirinç tanesini gliserinle doldurduğu cam şişelerin içine yerleştirdiğini aktaran Osmanlı, bunu gül, papatya gibi kurutulmuş çiçeklerle süsleyerek satışa sunduğunu anlattı.

Pirincin üzerine yazı yazdığı kalemin inceliğine dikkati çeken Osmanlı, "Yavaş yavaş, kısa isimlerden uzun isimlere doğru kendimi geliştirdim. Şu an bir pirinç tanesinin üzerine 15 harfe kadar yazabiliyorum. Amatör olarak başladım, daha sonra kendimi geliştirdim. Deneyerek, zorlayarak daha uzun kelimeler yazmaya başladım." ifadesini kullandı.

- Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Korece de yazıyor

Osmanlı, Türkiye'de pirinç üzerine yazı yazan sayılı el sanatları ustalarından olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"İlk zamanlar yazıp yazıp çöpe attığım pirinçler, müşterimin karşısında zorlandığım zamanlar oldu. Başınızda müşteri beklerken yazı yazmak heyecanlı ama yazamamak daha kötü. İlk başlarda sıkıntı yaşadım ama yılmadım, tekrar tekrar deneyerek kendimi geliştirdim. Farklı dillerdeki bazı uzun isimlerde zorlanıyorum ama Arapça, İngilizce, Korece gibi farklı dillerde de yazıyorum. Bu sanatın yayılmasını, bilinmesini çok isterim. Yurt dışında Anadolu'dan geldiği biliniyor ama Türkiye'de maalesef çok bilinmiyor. Bu sanata başlamak isteyenler denemekten korkmasın, sınırlarını zorlasınlar. İlerleyen süreçte pirinçle farklı süs eşyaları yapmak istiyorum."





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