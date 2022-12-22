Hüyük'teki eski okul binaları Köy Yaşam Merkezleri'ne dönüştürüldü

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde kullanılmayan eski okul binaları yeniden düzenlenerek içinde eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü.
AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve beraberindeki partililer, Köy Yaşam Merkezleri Proje'si kapsamında dönüşüm yapılarak, vatandaşların hizmetine sunulan binalardan Tolca Mahallesi'ndeki Köy Yaşam ve Sanat Merkezi ile Suludere ve Çukurkent Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Ziyarette sonunda konuşan Başkan Karaaslan, "Yavrularımızı kucakladık, kursiyerlerin el emeği, göz nuru işleme ve eserlerini gördük, gururlandık. Hocalarımız, kursiyerlerimiz ve sevgili yavrularımıza başarılar diliyorum." dedi.