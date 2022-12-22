Konya'da evde uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da evde uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

AA

Konya'da evde uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu üretildiği iddia edilen eve düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler eve düzenledikleri operasyonda, ev sahibi Ali Ö. (27), Aliye Ö. (23) ve dolaba saklandığı tespit edilen Muhammet A'yı (28) yakaladı.

Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere küçük paketler halinde hazırlanan çok sayıda eroin paketi ile bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, uyuşturucu üretiminde kullanılan ham madde, iki ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüyük'teki eski okul binaları Köy Yaşam Merkezleri'ne dönüştürüldü
YEREL HABERLER Hüyük'teki eski okul binaları Köy Yaşam Merkezleri'ne ...
İzlediği haberden etkilenerek başladığı el sanatının ustası oldu
YEREL HABERLER İzlediği haberden etkilenerek başladığı el sanatının ...
Hüyük'te düzenlenen seminerde annelere uyuşturucu bağımlılığı anlatıldı
YEREL HABERLER Hüyük'te düzenlenen seminerde annelere uyuşturucu ...
Kulu'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Kulu'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ...
(Görüntülü)KONYA&#039;DA DEVLET HASTANELERİNE &#039;X-RAY&#039; CİHAZI KURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KONYA'DA DEVLET HASTANELERİNE ...
Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu
YEREL HABERLER Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu
Ehliyetsiz araç kullanan kişinin polisten kaçarken yaptığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz araç kullanan kişinin polisten kaçarken ...
Konya'da Bilgehane öğrencilerine ney anlatıldı
YEREL HABERLER Konya'da Bilgehane öğrencilerine ney anlatıldı
Konya'da Sportif Yetenek Taraması Ve Spora Yönlendirme Programı Bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da Sportif Yetenek Taraması Ve Spora ...
Altınekin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Altınekin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Konya'da protesto edildi
YEREL HABERLER Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları ...
Konya Devlet Tiyatrosu "Kuru Gürültü" oyununu sahneleyecek
YEREL HABERLER Konya Devlet Tiyatrosu "Kuru Gürültü" oyununu ...
Konya'ya yerleşen Brezilyalı Silva, hastane duvarını renklendirdi
YEREL HABERLER Konya'ya yerleşen Brezilyalı Silva, hastane duvarını ...
Seydişehir'de ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de ortaokullar arası bilgi yarışması ...
Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 kişi ...
(Görüntülü) KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLMESİNDE, 2 KİŞİYE 6?ŞAR YIL HAPİS İSTENEN İDDİANAME KABUL EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLMESİNDE, 2 KİŞİYE ...
Köpeğin kürekle öldürülmesinde, 2 kişiye 6´şar yıl hapis istenen iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Köpeğin kürekle öldürülmesinde, 2 kişiye 6´şar yıl ...
(Görüntülü) 13 TL EKSİK SU FATURASI İÇİN ÖLDÜRÜLEN KİRACININ EŞİ: KIZIM, BABASINI HİÇ HATIRLAMAYACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) 13 TL EKSİK SU FATURASI İÇİN ÖLDÜRÜLEN ...
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı ...
Bozkır'da "Temel Afet Bilinci Konferansı" düzenlendi
YEREL HABERLER Bozkır'da "Temel Afet Bilinci Konferansı" düzenlendi
Derebucak'ta "aile okulu" projesi eğitimleri yapılıyor
YEREL HABERLER Derebucak'ta "aile okulu" projesi eğitimleri ...
13 TL eksik su faturası için öldürülen kiracının eşi: Kızım, babasını hiç hatırlamayacak
YEREL HABERLER 13 TL eksik su faturası için öldürülen kiracının eşi: ...
Birbirlerini yaralayan işçi ve yönetici hakkında 1,5 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Birbirlerini yaralayan işçi ve yönetici hakkında 1,5 ...
Konya'da husumetli oldukları genci öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Konya'da husumetli oldukları genci öldüren sanıkların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.