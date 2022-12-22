Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalidenin, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Safiye B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılması için yazılan müzekkereye cevap verilememesi ve bağlantının sağlanamaması nedeniyle katılamazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki vekili, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğu göz önüne alınarak bu aşamada tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından Safiye B'nin akıl sağlığının tespitine ilişkin dosya ile raporun beklenmesi ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Safiye B. (49), 11 Nisan 2021'de merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde boşandığı eşinin oğlu Mustafa A'nın evine gitmiş, tartıştığı eski gelini Türkan A'yı bıçakla yaralamıştı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Safiye B'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Türkan A'nın "yaralanma derecesinin tam tespitinin yapılması gerektiği" gerekçesiyle sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

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