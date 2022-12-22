Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde operasyon düzenledi.

Polis, belirlenen adresler ile şüpheliler üzerinde yaptığı aramalarda, 15 bin 700 uyuşturucu hap, 450 gram metamfetamin, 550 gram esrar, bir miktar eroin, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 lira ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 30 kişiden 2'si, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için cezaevine gönderildi. Diğer 28 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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