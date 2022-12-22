Şehit Okan Altıparmak mezarı başında anıldı

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KONYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 21 Aralık 2016'da şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak, şahadetinin 6 yılında kabri başında anıldı.

Şehit Altıparmak, memleketi Seydişehir'in Taraşçı Mahallesi'nde Seydişehir Belediyesinin şehidin kendi adına yaptırdığı şehitlikte anıldı.

Şehit Okan Altıparmak'ın mezarı başında İlçe Müftülüğü personelinin Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında dua edildi. Daha sonra şehidin isminin verildiği Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu ziyaret edilerek okul öğrencilerine ve programa katılanlara helva ikram edildi.



Anma programına İlçe Emniyet Müdür Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Ferhat Dağhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Şehit Okan Altıparmak'ın babası Yaşar Altıparmak ile yakınları ve öğrenciler katıldı.





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