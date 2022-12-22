Konya'da hayvan otlatma kavgasında bir kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Çocukların eksik kol ve bacaklarla doğmasına neden olan ilaç faciası: Binlerce bebek böyle doğdu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği iki mahallenin sakinleri arasındaki hayvan otlatma kavgasına ilişkin tutuklu sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer 10 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları istendi.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Ö. ile tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

İddia makamı mütalaasında, sanık Mehmet Ö'nün Hakim Dal'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" suçundan bir buçuk yıla, havaya ateş ederek "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 3 yıla, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Diğer 10 sanık hakkında da 1 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Dal ailesinin hayvanlarının, başka mahallede ikamet eden kişilere ait tarlalara girmesi nedeniyle iki mahalle sakinleri arasında 21 Temmuz 2021'de çıkan tartışma silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştü. Hakim Dal'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği kavganın ardından tutuklanan Mehmet Ö'nün de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.