Karatay Belediyesi'nden eğitime destek

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi 35 bin kitabı ilçedeki okulların kütüphanelerine bağışladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, eğitimle ilgili okullardan belediyeye ulaşan tüm taleplerde, ellerini taşın altına koymaktan asla kaçınmadıklarını söyledi.

Belediyenin, 2019'dan beri ilçedeki öğrenciler için geliştirdikleri projeler kapsamında belediyenin okullarda dağıttığı kitap ve dergilerin toplamının 415 bin 154 olduğunu anlatan Kılca, "Bugün de 35 bin kitabı daha evlatlarımızla buluşturuyoruz. Dolayısıyla böylece 450 bin rakamına ulaşmış olduk. Okumak, sorgulamak, araştırmak ve edinilen faydalı bilgilerle yola koyulmak, zırh giyerek meydana inmek demektir." diye konuştu.

Programa katılan Karatay Kaymakamı Yavuz Güner de belediyenin eğitime yönelik yürüttüğü çalışmalar için Kılca'ya teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de 35 bin kitabın okullara dağıtılmasıyla kentin eğitimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Etkinlik, programa katılan öğrencilerin Kılca, Güner, ve Yiğit ile fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.





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