Konya'da otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobillerin motor bölümüne giren yavru kedi, vatandaşlarca çıkarıldı.
Aracının motor bölümünde kedi olduğunu fark eden sürücü, Beyşehir Sanayi Sitesi'nde araç kaporta tamiratının yapıldığı iş yeri çalışanlarından yardım istedi.
Aracın kartel muhafazası çıkartılarak kurtarılan kedi, bırakıldıktan bir süre sonra başka bir aracın motor bölümüne girdi.
Kedi, ikinci kez bulunduğu yerden çıkarıldı.
İş yeri sahibi İsmail Boru, gazetecilere, müşterilerinin çok korktuğu için kendilerinden yardım istediğini belirterek, "Çıkarabilmek için dört saat boyunca uğraşmışlar. Araç getirildiğinde önce kedinin bulunduğu yeri belirledik, sonra çıkarttık." dedi.
Kediyi iş yerine gelen bir kişi sahiplendi.