Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, öğrencilerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa İlboğa Hafızlık İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, ziyaretlerinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada, Başkan Altay'ın, fırsat buldukça okulları ziyaret etmeye önem verdiğini belirterek, "Gençlerimizle 11. ve 12. sınıflar için düzenlediğimiz İstanbul tarih gezisini ve dijital eğitim platformunu konuştuk. Çok güzel ve faydalı geri dönüşler aldım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük Türkiye'nin teminatı olan öğrencilerimize kaliteli bir eğitim imkanı sunmayı 'Konya modeli belediyecilik' anlayışımızın en önemli ilkelerinden biri haline getirdik. Ben yarınlarımızı inşa edecek gençlerimize inanıyor ve güveniyorum. Onların en güzel şekilde yetişmesi için eğitime desteğimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz." dediği belirtildi.

Uğur İbrahim Altay, okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.