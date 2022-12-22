Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili karara itiraz

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin verilen karara, beraat eden sanıkların cezalandırılması için itirazda bulunuldu.

Müşteki avukatlarının Konya Bölge Adliye Mahkemesine sundukları itiraz dilekçesinde, kararın istinaf incelemesinin yapılması, hükmün sanıkların lehine olan kısımları yönüyle bozulması talebinde bulundu.

Ailenin avukatlarından Abdurrahman Karabulut, AA muhabirine, yerel mahkemenin verdiği kararı doğru bulmadıklarını, tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Karabulut, haklarında beraat kararı verilen 10 sanığın söz konusu olayda "azmettirici" olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanık Mehmet Altun'un diğer sanıkların azmettirmesi nedeniyle suç işlemeye karar verdiği ortadadır. Dosya kapsamında Altun, alınan beyanında eylemi bizzat gerçekleştirdiğini ve kimsenin kendisini azmettirmediğini ifade etmiştir. Yine diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçları kabul etmemiş ve sanık azmettirmediklerini belirtmişlerdir. Ancak sanıkların bu beyanları asılsızdır. Kesinlikle itibar edilemez. Sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Altun'u maktulleri öldürmeleri ve evi yakmaları hususunda, azmettirmişler ve sanığın eylemine iştirak etmişlerdir. Sanıkların üst hadden cezalandırılmasını ve hükmen tutuklanmalarına karar verilmesini, sanıklar hakkında lehe hükümlerin uygulanmamasını talep ederiz."

- Olay ve dava süreci

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 11 sanık hakkında 17 Kasım'da görülen duruşmada karar verilmişti.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında, sanık Mehmet Altun'a 7 kişiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Altun'a ayrıca "Yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl, "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezası verilmiş, diğer 10 sanığın beraatine hükmedilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.