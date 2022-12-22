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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında, 108 yıl önce vatanını ve mukaddesatını müdafaa için Sarıkamış'ta şahadete koşan kahramanların yad edildiği önemli bir günde olunduğunu vurgu yaptı.

Tarihin her döneminin şanlı ecdadın destansı mücadelelerine sahne olduğunu aktaran Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlar boyu şehitlerimizin ve gazilerimizin varlığıyla müşerref olan bu topraklar, hiçbir zorluğa aldırmadan vatanı için şahadete koşan milyonlarca kahramanın destanlarıyla doludur. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesinde gerçekleşen Sarıkamış Harekatı da yüreğinde harmanlanan sarsılmaz inancıyla, vatanı için, bayrağı için dondurucu soğuğa aldırmadan fedakarca mücadele eden Mehmetçiğin destanına dönüşmüştür. Allahuekber Dağları'nda binlerce kahramanımızı şehit eden o soğuk, bugün bizlerin kalbini derinden yakmaya devam ediyor. O gün şahadete yürüyen şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyen yaşatmaya devam edeceğiz inşallah. Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı vesilesiyle Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

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