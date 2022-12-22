Konya'da merada otlayan 35 gebe koyun telef oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde merada otlayan sürüdeki küçükbaş hayvanlardan 35'i telef oldu.

Cevat Doğan'a ait Konya-Ankara kara yolunda merada otlayan sürüdeki bazı koyunlar yere düşmeye başladı.

Koyunlardan 35'inin telef olduğunu gören çoban, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kulu Belediyesi ekipleri, koyunları buradan incelenmesi için götürdü.

Küçükbaş hayvanların telef olma nedeni araştırılıyor.

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