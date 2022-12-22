Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.A, Suriye uyruklu akrabası K.A'nın, Abdo T. (21) ile görüştüğünü öğrendi. Bunun üzerine, Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın evine giden A.A, Abdo T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, kadını darbettikten sonra Abdo T'yi de bıçakla yaraladı.

Yaralı halde kaçmaya çalışan Abdo T. Yeni Sokak'ta yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Abdo T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

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