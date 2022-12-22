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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Cebrail Karayel, Pavicic (Dk. 60 Amir Hadziahmetovic), Muric (Dk. 78 Amilton), Oğulcan Ülgün (Dk. 60 Muhammet Demir), Michalak (Dk. 60 Zymer Bytyqi), Bruno Paz (Dk. 97 Soner Dikmen), İkpeazu (Dk. 70 Mehmet Ali Büyüksayar)

Bodrumspor: Bahri Tosun, Süleyman Özdamar (Dk. 67 Recep Aydın), Osman Kocaağa (Dk. 46 Omar İmeri), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 79 Arda Çetin), Erkan Değişmez (Dk. 67 Yekta Kurtuluş), Mohammed, Musa Aktaş (Dk. 67 Celal Dumanlı), Süleyman Güneş, Mert Çayir (Dk. 97 İsmail Tarım), Erdem Çetinkaya

Goller: Dk. 64, Dk. 105 Amir Hadziahmetovic (penaltıdan), Dk. 114 Yasir Subaşı (Arabam.com Konyaspor), Dk. 83, Dk. 109 Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+2 Uğurcan Yazğılı, Dk. 120 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor), Dk. 51 Ali Aytemur, Dk. 60 Süleyman Güneş, Dk. 104 Arda Çetin, Dk. 115 İsmail Tarım, Dk. 117 Celal Dumanlı, Dk. 120 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)


KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Arabam.com Konyaspor, Bodrumspor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalarda 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

19. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Michalak'ın içeriye çevirdiği topa bekletmeden vuran Muric, musait pozisyonu gole çeviremedi.

33. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan köşe gönderi yakınından ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Paz'ın zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahri Tosun'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

64. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasında çizgiye inen Zymer Bytyqi'nin pasında Amir Hadziahmetovic'in plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0.

75. dakikada Cebrail'in kaleyi sol cepheden gören noktadan ortasında altıpas üzerinde yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kaleci Bahri Tosun topu güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Ceza sahasında çizgiye inen Omar İmeri'nin geriye çıkardığı topu Yekta Kurtuluş, düzgün ve sert vuruşla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

93. dakikada Bytyqi'nin ortasında Mehmet Ali Büyüksayar'ın kafa vuruşunda top, üsten auta gitti.

103. dakikada topla hareketlenen Amilton'un ceza sahasında Arda Çetin'in müdahalesinde yerde kalması sonucu hakem Murat Erdoğan, penaltıya hükmetti.

105. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Amir Hadziahmetovic'in penaltı atışında top ağlara gitti: 2-1

109. dakikada konuk ekip yeniden eşitliği sağladı. Yekta Kurtuluş'un ceza yayı üzerinden sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-2

114. dakikada ev sahibi ekip yeniden üstünlüğü sağladı. Muhammet Demir'in pasına hareketlenen Yasir Subaşı'nın sol çarprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

Maç, Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle bitti.


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