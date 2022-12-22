AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanına çağrı

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KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanın Konya'ya ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Angı, yaptığı yazılı açıklamada, iki gün boyunca kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak CHP'li yöneticilerin "Konya modeli belediyecilik" hizmetlerini örnek almaya davet etti.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yerel yönetimler açısından da söz konusu ziyaretlerden önemli dersler çıkarması gerektiğine değinen Angı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Billboardlardan öğrendiğimiz bilgilere göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı barışın ve huzurun başkenti, AK Parti belediyeciliğinin örnek şehri Konya'mıza gelecek. Yapılacak bu ziyaretlere hangi Konyalı CHP milletvekili eşlik edecek merak ediyoruz. CHP'li başkanların ziyaret için şehrimizi seçmesi Konya'mızın marka şehir olduğunu kabul ettiklerini bir kez daha gösteriyor. Bu kapsamda CHP'li yöneticilerin şehrimizin manevi ikliminden istifade edip Konya Büyükşehir Belediyemizin 'Konya modeli belediyecilik' çalışmalarını örnek alarak şehirlerine dönmelerini umut ediyor, bugüne kadar belediyecilik adına başarılı çalışma gösteremedikleri durumlarından kurtulmalarını diliyoruz."

Angı, büyükşehir yasasının en iyi Konya’da uygulandığını vurgulayarak, "Konya'mız yerel yönetimlerde marka olmuş bir şehir. Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımız uyum içerisinde çalışıyor. Belediyeciliğin okulu Konya'dır. Bizler AK davanın AK neferleri olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'na imzamızı atacak, 2023 yılında en başarılı iller arasında ilk sırada yer alacağız." ifadelerini kullandı.

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