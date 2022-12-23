Seydişehir'de annelere bağımlılıkla mücadele semineri verildi

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KONYA (AA) - Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, annelere bağımlılıkla mücadele konulu seminer gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında kursiyerlere ve öğretmenlere seminer verildi.

Programa katılan annelere, bağımlılık yapan uyuşturucu maddeler, bağımlılık belirtileri, madde bağımlılığının insan üzerindeki etkileri anlatıldı.



Toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

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