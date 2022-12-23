Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, kış hazırlığı toplantısına katıldı

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KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kış hazırlığı toplantısına katıldı.

Bayındır, Beyşehir Belediyesi şantiyesinde düzenlenen toplantıda, belediye olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin önemli derece de düştüğünü anlatan Bayındır, "Tarım alanlarımız sulansın, ülke ekonomisine girdi sağlansın, o düşüncelerle suyu veririz. Ancak, Beyşehir Gölü kıyısı yanında balçığın, batağın oluşacağı kadar da insafsız sulamadan yana değiliz. Beyşehir Gölü'nü korumak sadece Beyşehir'de yaşayanların değil, Konya'da yaşayanların da görevidir." ifadesini kullandı.













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