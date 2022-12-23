Ilgın'da çevre ve ekoloji farkındalığı için doğa yürüyüşü yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde çevre ve ekoloji farkındalığı için doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bir grup genç ve doğasever, kuraklığa dikkati çekmek için Bulcuk Mahallesi'nde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Selçuk Üniversite Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Selma İnfal Kesim, kuraklıkların arttığı bu dönemde su kaynaklarının da yanlış kullanıldığını söyledi.

İşlerin daha da kötüye gitmeden, kendilerine düşen görevlerin olduğunu belirten Kesim, "Gençlerimize örnek olarak, birlikte bu adımı atmamız gerekmekteydi. Bireysel olarak da yapılacaklar konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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