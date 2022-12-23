Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

N.E.Y. (28) ile A.Y'nin zaman zaman ilçeye getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi.

Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar kenevir, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.