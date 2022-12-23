Konya Çocuk Meclisi'nin 2. Dönem toplantısı gerçekleştirildi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Çocuk Meclisi'nin 2. Dönem toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplantı gündeminde yeni projelerin yapılabilmesi için yarışma düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Projelerin sunulması için mart 2023'te yeni bir toplantı gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, dereceye giren çocuk meclisi üyelerine çeşitli hediyeler verileceği kaydedildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Çocuk Meclisi Başkanı Aysima Eroğlu, kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin, başarılı, girişimci ve proje geliştirebilme yeteneğine sahip 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluştuğu kaydedildi.

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