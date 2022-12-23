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KONYA (AA) - Meram Belediyesi, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımı esasına dayanan kalite standardı "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dünyanın geleceğini korumak adına yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına büyük önem ve destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kavuş, doğal kaynakların korunması ve kaynakların tüketiminden ortaya çıkan olumsuz etkileri azaltmak için sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının önem arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş, rüzgar enerjisi ve diğer kaynaklar gibi doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarının kullanılması Meram gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan yerler için çok daha önemli. Bu sebeple ilçemizde temiz enerji adımlarını önemsiyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Projelerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Bu desteklerden dolayı belediyemize 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası' verilerek kurumumuzu onurlandıran Türk Standartları Enstitümüze ve değerli başkanı Mahmut Sami Şahin'e şükranlarımı sunuyorum."

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