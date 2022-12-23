CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Konya'da buluştu

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KONYA (AA) - CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Konya'da bir araya geldi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Konya'ya geldi.

Mevlana Müzesi ziyaretiyle başlayan programa, partililer de katıldı.

İmamoğlu, ziyaret sırasında mağdur edildiği iddiasına ilişkin soruya, buraya gelenlerin iyi şeyler için dua ettiğini belirterek, "Ben mağdur olmam. Milletimiz mağdur edilmek isteniyor. Ona müsaade etmeyecek kişi, ben ve benim gibi düşünen, bu sürece liderlik yapan insanlar. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemizi Türkiye'nin çok güçlü büyükşehir belediye başkanları burada, hep birlikte birlik mesajını Türkiye'de vereceğiz. Ama dediğim gibi Türkiye demokrasisini mağdur etmeyecek güce sahibiz." ifadesini kullandı.

Ziyaret sonrası İmamoğlu gazetecilere, yaptığı açıklamada, Konya'da belediye başkanlarıyla güzel bir birliktelik buluşması yaptıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana’nın huzurunda dualar ettiklerini aktaran İmamoğlu, "Dualarımız memleketin, bu güzel toprakların evlatları içindi. Gençlerimiz, ailemizi ve özellikle gençlerimizin gelecekte hak ettiği özellikle hak, hukuk ve adalet için dua ettik." dedi.

İmamoğlu, hakkındaki mahkeme kararıyla ilgili soru üzerine, "Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değil, siyasi karardır. Siyasi baskıyla yapılmış verilmiş bir karardır. Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda yaşadığımız baskıyla talimatla verilmiş bir kararlardan bir tanesi." diye konuştu.

İmamoğlu, "B” planı olmadığını belirterek, "Bizim planımız belli, 2023'te iktidar olmak. Bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz. Milletimizle kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanların coşkusunu artırmak. Onu da artıracağız." diye konuştu.

Belediye başkanları daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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