TSE'den Karatay Belediyesine "Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi"

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "TS ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "TS ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi"nin, tüm kamu kurum ve kuruluşlara verilebildiğini, Karatay Belediyesinin çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu belirtti.

Şahin, çalışmalarda emeği geçenleri ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı tebrik ederek, "Karatay Belediyesi zaten bu manada belediyecilikte örnek bir ilçemiz. Bu belgeyle de artık belli kurallar ve standartlar çerçevesinde uygulanmış olmasını da sağlamış olacak." ifadesini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Şahin'i Karatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.





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