Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Konya - Afyonkarahisar kara yolu 40'ıncı kilometresi Kadınhanı kavşağında Adem Yalçın idaresindeki 42 S 9773 plakalı otomobil, Özay Öztürk'ün kullandığı 42 S 9542 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada sürücü Adem Yalçın ile otomobilde bulunan Hamza Yalçın ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.