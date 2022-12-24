Yunak'ta marketlerde denetim yapıldı

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KONYA (AA) - Yunak'ta zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, gramaj ve hijyen kurallarını denetledi.



Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatları arasında fark, gramajlarda eksiklik ve hijyen yetersizliği tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu.



Bazı zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş et ve gıda ürünlerini tespit eden ekipler, halk sağlığını tehlikeye sokacak aksaklıkları tespit ettiği bazı marketlere ihlal ve suç unsuruna göre yasal işlem başlattı.



Ekipler ayrıca zincir marketlerin raf ve depolarını da denetledi.



Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, "Sebep ne olursa olsun haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan zabıtalarımız faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

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