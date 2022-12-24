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KONYA (AA) - Beyşehir'de "iş hayatında etkili iletişim, etkili yöneticilik, liderlik" konulu seminer düzenlendi.



Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminerde, bu tür eğitim ve seminerler gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini söyledi.



Akbıyık, "Misyonumuz gereği üyelerimizin firmalarının gelişiminin yanı sıra kişisel yetkinliklerinin artırılmasına da katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.



Seminere konuşmacı olarak katılan Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, Davranış Bilimleri İletişim Uzmanı Adnan Erbaş ise sunumunda, yönetim ve yöneticinin tanımını yaptı.



Erbaş, etkin yöneticiliğin kuralları, iyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler ile yöneticinin ilişki ve iletişim becerileri hakkında bilgiler verdi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akbıyık, sunumunun ardından Erbaş'a teşekkür ederek hediye takdim etti.



Seminere, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, odanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri, meslek komite başkanları, oda üyesi sanayiciler, vatandaşlar katıldı.

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