Hüyük'te caddelere lavanta fidanı dikiliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Hüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin giriş çıkışları, ana yol kenarları ve refüjlere lavanta fidanı dikiyor.



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde yaklaşık 400 dekar alanda lavanta üretimi yapıldığını belirtti.



Çiğdem, "İlçemiz park ve bahçelerini değişik türde aromatik bitkiler ile süslüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla bu yıl 5 bin kök lavantayı yol kenarlarına dikti. İlçemizi lavanta kokulu şehir haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.