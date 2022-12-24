Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çamlıca Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 138 gram kurutulmuş kenevir, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda N.E.Y. (28) ve A.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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