CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Konya programı sona erdi

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KONYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "11 büyükşehir belediye başkanı olarak, hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu, onların her derdiyle dertlendiğimizi ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz." dedi.

Torun, beraberindeki 11 büyükşehir belediye başkanıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, CHP'li 11 kentin büyükşehir belediye başkanının 39'uncu buluşmasını Konya'da gerçekleştirdiğini söyledi.

Hoşgörüyü, herkese ve her fikre açık olmayı, toleransı Anadolu coğrafyasına işleyen, Mevlana Celaleddin Rumi'nin kentinde, vuslatın 749. yıl dönümünde Konya'da çalışmaları tamamlamaktan son derece memnun olduklarını anlatan Torun, toplantının gündeminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı olduğunu belirtti.



Torun, şunları kaydetti:

"Dirayetle, basiretle Millet İttifakı'nın mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, altılı masada büyük bir Türkiye ittifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır. Unutmayın, hiçbir koltuk, Türkiye'nin demokrasisi, milletin huzuruyla oynamaya değmez. İktidarın görevi, huzur ve sükun içinde toplumu seçime götürmektir. Suni krizlerle halkımızı germek, toplumsal reaksiyonlara yol açacak kararlara imza atmak bu süreçte hiçbir kişi ya da gruba fayda sağlamayacaktır. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak, hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu, onların her derdiyle dertlendiğimizi ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz."



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