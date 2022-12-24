Konya'da "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" söyleşisi gerçekleştirildi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde, "Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında Dr. Özgür Bolat "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" başlığı altında söyleşi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye ebeveynler ve çocukları birlikte katıldı.

Anne ve babaların çocuk eğitiminde sıkça başvurdukları hatalara değinen Özgür Bolat, yapılan bilimsel çalışmaları referans göstererek doğru metotları anlattı.

Bolat, Stanford'da bir araştırmacının yaptığı çalışmaya değinerek, şunları kaydetti:

"Araştırmacı, bir çocuk grubunu ikiye ayırıyor. 10 tane kolay soru veriyor. Seviyelerini önceden ölçtüğü için soruların kolay olduğunu biliyor. İlk grup soruların 10'unu da yapıyor ve 'Aferin çok zekisiniz.' diyor. Diğer gruba da 10 soru veriyor, bunlar da 10 soruyu yapıyor. 'Aferin siz çok çalışmışsınız.' diyor. İlk grup başarısını çok zeki olmaya, diğer grup çalışmasına bağlıyor. Hangisinden daha çok deneyen çıkar? Zeki diye etiketlenen çocuk, başarısını zekaya bağladığı an zor bir iş geldiğinde yapamazsa ne olacak? Zeki algısını kaybedecek. Etrafınızda hep görürsünüz. Zeki ama çalışmıyor değil mi? İşte bundandır. Anne, baba, öğretmen toplumu zeki diye etiketlediğinde o çocuğun temel amacı zeki etiketini sürdürmek. Bununla ilgili binlerce araştırma var. Bu çocuklar ya son dakika çalışırlar ya çalışmazlar ve kopya çekme vardır. Çünkü zeki olduğunu ispatlama çabasına girerler."

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