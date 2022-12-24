Konya'da Hoca Hasan Mescidi yeniden ibadete açıldı

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KONYA (AA) - Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Hoca Hasan Mescidi yeniden ibadete açıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Vakıf Medeniyeti ve Kültürü açısından zengin ve pek çok eseri barındıran bir şehir olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, müdürlük olarak görevlerinin Vakıf Kültür mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Osmanlı, Vakıf Kültürü sayesinde 800-1000 yıllık eserlerin geçmişten bugüne kadar yaşatılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hoca Hasan Camii'nde zaman içinde oluşan çatlamalar ve özgün güdük minaresinin şerefe altı mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşididir) tuğlalarında meydana gelen aşınmalar ve dökülmeler vardı. Bu çatlamalarla ve minaredeki aşınmalarla ilgili zaman zaman gelen şikayet ve talepleri değerlendirdik. Gerekli çalışmalar başlatarak ihalesine çıktık ve 2020 yılı sonunda restorasyon çalışmalarına başladık. Restorasyon sırasında öngörülmeyen durumlardan kaynaklı sürelerde aksamalar meydana gelmesine rağmen restorasyonunu kısa sürede tamamlayıp çok şükür ibadete açtık. Konya'da inşa edilen ilk mescitlerinden biri olması kuvvetle muhtemel Hoca Hasan Mescidi'ni aslına uygun restore ederek tekrar kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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