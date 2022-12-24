Konya'da kısmen çöken kullanılmayan ev ekiplerce yıkıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kısmen çöken boş ev, ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.



Hacı Sadık Mahallesi Sedirler Caddesi'ndeki müstakil evin bir duvarı ile çatısının bir bölümü çöktü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde evin daha önceden boşaltıldığı tespit edildi.

Söz konusu ev, çevresinde alınan güvenlik önlemleri sonrası ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.

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