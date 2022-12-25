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Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İsmail Binbir

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 11, Murat Göktaş, Erkin Şenel 14, Can Altıntığ, Coleman 7, Ramazan Tekin 2, Badzim 5, Morgan 15, Eddie 19, Cevher Özer 2



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 19, Weber 13, Harris 15, Metehan Akyel 1, Yesukan Onar 3, Can Maxim Mutaf 2, Sajus 15, Rivers 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 6



1. Periyot: 23-21

Devre: 41-40

3. Periyot: 59-59

Beş faulle oyundan çıkanlar: 20.34 Metehan Akyel (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 38.20 Morgan, 39.13 Cevher Özer (AYOS Konyaspor Basketbol)







KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk olduğu AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-75 mağlup etti.

Müsabaka, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Aldığı ribauntlarla hızlı hücuma çıkan Konyaspor Basketbol, farkı bir ara 6 sayıya (15-9) çıkardı. Büyükçekmece Basketbol ise bulduğu 3'lüklerle farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Yeşil-beyazlılar, ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü korumak isteyen ev sahibi ekip, konuk takımın 3'lüklerine engel olamadı. Bu bölümde, rakibin faullerinden doğan serbest atışları sayıya çeviren Konyaspor Basketbol, soyunma odasına 41-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Konyaspor Basketbol, periyodun başında farkı 7 sayıya (56-49) kadar çıkardı. Maçtan kopmayan Büyükçekmece Basketbol ise periyodun bitimine 2 dakika 17 saniye kala beraberliği yakaladı: 57-57. Mücadelenin üçüncü periyodu, 59-59 eşitlikle tamamlandı.

Son çeyreğin başında ev sahibi ekip, hızlı hücumlarla sayılar buldu. Farkın açılmasını engelleyen konuk takım ise bitime 2 dakika 10 saniye kala üstünlüğü ele geçirdi: 74-75. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ve farkı açan Büyükçekmece Basketbol, mücadeleyi 85-75 kazandı.

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