Konya'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Ali Söze Sokak'taki Ülfet Akça'ya (38) ait evde yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimsenin zarar görmediği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibinin oğlu Abdulkadir Akçan, "Bir anda nasıl olduğunu anlayamadık. Elektrikten çıktı her halde. Biz de çoluk çocuk kaçtık. Mutfaktan çıktı bir anda ne olduğunu anlayamadık, hemen itfaiyeye haber verdik." dedi.

Eşiyle çarşıda bulunan ev sahibi Ülfet Akçan, yangın söndürme çalışmaları sırasında geldiği evinin önünde sinir krizleri geçirdi. Akça'yı komşuları sakinleştirmeye çalıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.