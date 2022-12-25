Konya'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

KONYA (AA) - Konya'da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Ali Söze Sokak'taki Ülfet Akça'ya (38) ait evde yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kimsenin zarar görmediği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibinin oğlu Abdulkadir Akçan, "Bir anda nasıl olduğunu anlayamadık. Elektrikten çıktı her halde. Biz de çoluk çocuk kaçtık. Mutfaktan çıktı bir anda ne olduğunu anlayamadık, hemen itfaiyeye haber verdik." dedi.
Eşiyle çarşıda bulunan ev sahibi Ülfet Akçan, yangın söndürme çalışmaları sırasında geldiği evinin önünde sinir krizleri geçirdi. Akça'yı komşuları sakinleştirmeye çalıştı.