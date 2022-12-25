GÜNCELLEME - Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İ. yönetimindeki 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Bahçeli Mahallesi şeker fabrikası yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 14 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Sürücü Ahmet Yavuz İ, Kaymakam Çakıcı'ya sis nedeniyle görüş mesafesinin kısıtlı olduğunu ifade ederek, "Son anda fark ettiğim traktöre çarpmamak için sağa manevra yapınca otobüs bankete düştü ve devrildi." dedi.



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