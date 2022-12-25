Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic, Soner Dikmen, Bytyqi, Muhammet Demir



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Furkan Bayır, Pereira, Umut Güneş, Lusamba, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan



Gol: Dk. 21 Hadziahmetovic (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)



Sarı kart: Dk. 43 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)







KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



18. dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Furkan Bayır'ın topa müdahalesinin ardından hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu VAR'da inceledi. Şimşek, pozisyonda Furkan Bayır'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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