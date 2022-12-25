Konya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

İzzet Kurum (41) idaresindeki 07 AUF 780 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolunun 51. kilometresinde takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden birkaç metre uzakta bulunan Kurum'un cenazesi, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kurum'un Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ereğli İtfaiye Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

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