Futbol: Spor Toto Süper Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 87 Kahraman Demirtaş), Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Paz), Soner Dikmen (Dk. 68 Diouf), Bytyqi (Dk. 76 Muric), Muhammet Demir (Dk. 87 Ikpeazu)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Furkan Bayır, Pereira (Dk. 58 Yusuf Özdemir), Umut Güneş (Dk. 73 Doumbia), Lusamba, Zinedine Ferhat (Dk. 58 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Cavaleiro), Oğuz Aydın (Dk. 87 Balkovec), Ahmed Hassan

Goller: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 90+8 (Penaltıdan) Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Dk. 64 Furkan Bayır, Dk. 74 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 43 Ahmed Hassan, Dk. 90+12 Doumbia, Dk. 90+13 Balkovec ve Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Calvo, Dk. 90+2 Ikpeazu, Dk. 90+11 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)







KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Corendon Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

57. dakikada ceza sahası içinde Pereira'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada ceza sahası içerisinde topu alan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



64. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Kazanılan kornerde ceza sahası içerisinde topa kafayla vuran Furkan Bayır, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

74. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazından Candeias'ın vuruşunda Calvo'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, takımını öne geçiren golü attı: 1-2.

90+8. dakikada kaleci Runarsson'un ceza sahası içerisinde topa yükselen Diouf'a müdahalesi sonrası hakem Bahattin Şimşek, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.



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