Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu bilgi yarışmasında ilçe birincisi oldu

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KONYA (AA) - "Haydi Bil Bakalım" isimli bilgi yarışmasında Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu ilçe birincisi oldu.



Cihanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sarıtaş, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü Medeniyet Okulu projesi kapsamında gerçekleştirilen Haydi Bil Bakalım isimli bilgi yarışmasına Cihanbeyli'de bulunan 24 ortaokulun katıldığını söyledi.



Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu ve Sağlık Ortaokulu'nun finalde yarıştığını ve Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu'nun ilçe birincisi olduğunu belirten Sarıtaş, "Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu il genelinde bütün ilçeler ile yarışarak ilçemizi temsil edecek. Okulumuza başarılar dileriz. Emeği geçen öğrencilerimiz başta olmak üzere yarışmaya katılan tüm okullarımıza, öğrencilerimizi hazırlayan ve jüride görev yapan öğretmenlerimize, öğrencilerimizin ailelerine ve okul idarecilerimize teşekkür ederiz." dedi.

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