Konya'da uyuşturucu etkisindeki sürücünün çarptığı yayanın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde uyuşturucu etkisindeki ehliyetsiz sürücünün yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e otomobil ile çarpıp, ölümüne neden olmasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, kazada yaya Hacer Mukaddes Yanılmazer'in tespit edilen bir trafik kuralı ihlalinin bulunmadığı belirtildi.

Raporda, sürücü Burcu Çakıoğlu'nun ihlal ettiği trafik kurallarının kazanın oluşmasındaki etkileri göz önüne alındığında, özellikle kamera kaydıyla tespit edilen çarpma şekliyle değerlendirildiğinde, yaya Yanılmazer'in ihlal ettiği trafik kuralının bulunmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Yanılmazer'in, Mecidiye Sokak'ta 70 santimetre genişliğindeki kaldırımın yanında, yolun en sağ kısmından yürüdüğü aktarılan raporda, kamera kaydına göre yayanın, çarpma anına kadar düz şekilde yolun sağında yürüdüğü, yolun araç trafiği açısından boş olduğu, kaza anında yol kenarında yürüyen yaya ve kazaya karışan otomobilden başka kara yolunu kullanan olmadığı, ayrıca yayanın aracın geliş yönüne göre arkası dönük olduğu, bu haliyle yayanın arkasından gelen aracı göremeyeceği tespitine yer verildi.

Raporda, kazanın gündüz saatlerinde meydana geldiği, araç sürücüsünün görüşünü etkileyecek bir cismin, hava durumunun bulunmadığı, sürücünün beyanlarında yayayı gördüğünü ifade ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yayanın aracın önüne geçecek, aracın geçişi istikametini kapatacak herhangi bir hareketinin olmadığı, dar olan kaldırımda yürümek yerine, kaldırım kenarında yolun en sağından yürümeyi tercih ettiği ancak aracın yayaya doğru geliş şekli, taşıt yolundaki seyri, çarpmadan önce kaldırıma çıkması ve devamında ön kısmıyla yayaya, aynı anda sağ ön kısmıyla da kaldırım bitişiğindeki bahçe duvarına çarptığı birlikte değerlendirildiğinde, yayanın kazanın oluşmasına ve sonucuna etki edecek herhangi bir trafik kuralı ihlalinin bulunmadığı, kaldırımı kullanması halinde dahi araçla çarpılacağı, sürücünün ihlal ettiği trafik kurallarının kazanın oluşmasındaki etkileri göz önüne alındığında, özellikle kamera kaydıyla tespit edilen çarpma şekliyle değerlendirildiğinde, yaya Hacer Mukaddes Yanılmazer'in ihlal ettiği trafik kuralının bulunmadığı kanaatine varılmıştır."

Raporda, Burcu Çakıoğlu'nun uyuşturucu ve uyarıcı madde testinde madde kullandığının tespit edildiği belirtilerek, Çakıoğlu'nun "Sürücü belgesi alma zorunluluğu", "Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı", "Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlama" kurallarını ihlal ederek trafiğe çıktığı, araç kullandığı, kazaya karıştığı, çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

- Olay

Burcu Çakıoğlu (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, 20 Ekim'de Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarpmış, ağır yaralanan Yanılmazer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hastane ve polis raporlarında ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilmişti. Çakıoğlu'nun "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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