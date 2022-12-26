CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, görevinden istifa etti

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KONYA (AA) - CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Bektaş, yaptığı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olacağı için görevinden istifa ettiğini söyledi.

İstifa dilekçesini genel merkeze gönderdiğini ifade eden Bektaş, "İstifamın bu konunun dışında başka bir sebebi yok. Önümüzdeki günlerde istifamı bir basın toplantısıyla da duyuracağım." dedi.

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