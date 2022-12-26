Konya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sabit Sucu (70) idaresindeki 42 KA 730 plakalı motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nden Lale Caddesi'ne dönmek istediği sırada aynı yönde seyreden G.K. yönetimindeki 42 ALM 581 plakalı tır ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Sucu, kaza yerinde hayatını kaybetti.



Tır sürücüsü G.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.