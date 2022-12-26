Konya'da bir apartman ile bitişiğindeki otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki bina ile otelin çatısında çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Aziziye Mahallesi Esarizade Sokak'taki dört katlı bina ile bitişiğindeki otelin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluştu.

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